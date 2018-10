Eurorivali - Dudelange, sei gol in coppa dopo il ko in Europa

Goleada nel weekend per i lussemburghesi del Dudelange, inseriti nel girone del Milan ma già spacciati dopo tre turni di Europa League, per quanto riguarda la fase a gironi: dopo la sconfitta in casa contro l'Olympiacos, i giallorossi si rifanno alla grande in coppa, rifilando ben sei reti ai malcapitati del Sandweiler. Tutto invariato quindi in campionato, dove devono recuperare una sfida rispetto alle prime.

Ultime cinque partite

Milan-Olympiacos 3-1 (Guerrero)

AEK-Olympiacos 1-1 (Fortounis)

OFI-Olympiacos 1-0

Dudelange-Olympiacos 0-2

Sandweiler-Dudelange 0-6

Posizione in campionato: 4°