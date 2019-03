Eurorivali - Eintracht, due gol in un minuto. Rebic out per infortunio

© foto di Imago/Image Sport

Un pazzo Eintracht Francoforte. Sotto per 2-1 fino al minuto ottantanove, i rossoneri rientrano in partita a un minuto dalla fine, con il gol di Haller su assist di Gacinovic. Il centravanti mette lo zampino, a tempo scaduto, pure per il gol di Gonçalo Paciencia, con il 3-2 finale che sembra una beffa per l'Hoffenheim. Eintracht comunque molto in forma, alla terza vittoria consecutiva tra Europa League e Bundes. L'ultima sconfitta è datata 22 dicembre, contro il Bayern Monaco, altrimenti bisogna risalire addirittura all'Immacolata, contro l'Hertha Berlino. Piccolo campanello d'allarme in vista dell'Inter, perché Marko Rebic è uscito anzitempo a causa di un lieve infortunio. Da capire quali saranno i tempi di recupero, ma Jovic - vero e proprio protagonista della stagione - è stato tenuto a riposo precauzionale in vista dei nerazzurri.

Questa la formazione scesa in campo sabato - Trapp; Touré, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Rode, Gacinovic, Hasebe, Kostic; Haller, Rebic.

Gli ultimi cinque risultati dell'Eintracht Francoforte

14 febbraio, Europa League - Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte 2-2

17 febbraio, OFB-CUP - Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach 1-1

21 febbraio, Europa League - Eintracht Francoforte-Shakhtar Donetsk 4-1

24 febbraio, Bundesliga - Hannover-Eintracht Francoforte 0-3

2 marzo, Bundesliga - Eintracht Francoforte-Hoffenheim 3-2