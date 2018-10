Eurorivali - Eintracht Francoforte, il bomber Haller continua a stupire

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il successo colto in casa contro l'Apollon suggella per l'Eintracht Francoforte una prima parte di Europa League da incorniciare: tris di successi contro Lazio, OM e ciprioti che si traduce in una qualificazione praticamente raggiunta. In campionato Haller continua a segnare, sono quattro nelle ultime tre gare giocate dai tedeschi, ma l'Eintracht non va oltre il pari nella sfida al Norimberga.

Ultime cinque partite:

Eintracht-Lazio 4-1 (Da Costa 2, Kostic, Jovic)

Hoffenheim-Eintracht 1-2 (Rebic, Jovic)

Eintracht-Dusseldorf 7-1 (Jovic 5, Haller 2)

Eintracht-Apollon (Kostic, Haller)

Norimberga-Eintracht 1-1 (Haller)

Posizione in campionato: 7°