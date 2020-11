Eurorivali - Il weekend delle avversarie dell'Atalanta: tutte vincenti e in vetta

vedi letture

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e il ritorno dei campionati, ripartono anche le Coppe Europee, giunte al quarto turno della fase a gironi. Lazio, Juventus, Inter e Atalanta cercano di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, mentre Milan, Roma e Napoli proveranno a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Vediamo i risultati delle avversarie nei rispettivi raggruppamenti.

L'Atalanta non va oltre uno scialbo 0-0 sul campo dello Spezia, mentre tutte le sue rivali nella massima competizione continentale sorridono. Il Liverpool, che affronterà la Dea mercoledì, batte 3-0 il Leicester nello scontro al vertice della Premier League e si prende la vetta della classifica, a pari merito con il Tottenham. Travolgente, come spesso accade in patria, anche l'Ajax: il 5-0 sull'Heracles vale il primato nell'Eredivisie. Anche il Midtjylland sorride, grazie al 2-1 conquistato in trasferta contro l'Aarhus che permette ai danesi di conservare il primo posto.