Eurorivali - Il weekend delle avversarie della Lazio: valanga Haaland, pari Zenit

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e il ritorno dei campionati, ripartono anche le Coppe Europee, giunte al quarto turno della fase a gironi. Lazio, Juventus, Inter e Atalanta cercano di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, mentre Milan, Roma e Napoli proveranno a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Vediamo i risultati delle avversarie nei rispettivi raggruppamenti.

La Lazio dovrà affrontare lo Zenit dopo l'1-1 maturato in Russia nell'ultima partita disputata. La formazione allenata da Semak è reduce da un pari esterno contro l'Akhmat Grozny: occasione sprecata, perché una vittoria avrebbe significato sorpasso in vetta alla classifica ai danni del CSKA. Il Borussia Dortmund passa a Berlino con una prestazione travolgente: finisce 5-2, Haaland protagonista con un poker. Vince anche il Bruges, che batte 1-0 in casa il Kortrijk e resta in vetta al campionato belga.