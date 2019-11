© foto di J.M.Colomo

Prossima rivale dell'Inter in Champions League è il Borussia Dortmund. I gialloneri ospiteranno i nerazzurri, intanto domani alle 15:30 giocheranno in casa contro il Wolfsburg in una gara da alta quota considerando che la squadra di Lucien Favre è a 3 punti dalla vetta occupata dal Borussia Monchengladbach. Occhio però al club della Wolkswagen: è l'unica a zero ko, nonostante i due punti di distanza dalla vetta. Il Barcellona, capolista nella Liga, va sul campo del Levante che nell'ultima ha battuto a sorpresa la Real Sociedad per 2-1 sul campo di San Sebastian. Infine lo Slavia Praga, dopo quattordici gare già a +9 sul Viktoria Plzen secondo in classifica, che domani ospiterà l'Ostrava sesto in 1.Liga.