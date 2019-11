© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornano in campo le eurorivali delle italiane. Impegni importanti per le avversarie Champions della Juventus: la Lokomotiv Mosca, che mercoledì alle 18:55 italiane i bianconeri sfideranno nel freddo russo, andrà domani sul campo dell'UFA. Dopo il brutto ko interno nel derby contro il CSKA, la formazione di Semin ha perso la vetta del campionato e cercherà di tenere il passo dello Zenit, che affronta proprio il CSKA in casa sempre domani. Il Bayer Leverkusen alle 15:30 ospiterà il Borussia Monchengladbach: derby importante per le Aspirine, a -4 dalla vetta occupata proprio dalla formazione sorprendente di Marco Rose che in Europa League affronta la Roma. Infine l'Atletico Madrid che ha uno scontro in casa del Siviglia: entrambe sono a 20 punti, -2 dal Barça e -1 dal Real Madrid ma tutte e due con una gara in più delle due grandi contendenti.