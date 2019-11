© foto di Andrea Ninni/Image Sport

In testa alla Scottish Premiership in coabitazione con i concittadini dei Rangers, il Celtic Glasgow prepara la trasferta di Roma contro la Lazio nella prima giornata del ritorno della fase a gironi di Europa League con la gara di League Cup. Semifinali e niente campionato, la gara sarà in casa dell'Hibernians mentre l'alta è proprio tra i Gers e gli Hearts of Midlothian che ieri hanno cambiato allenatore. Il Rennes, ottavo in Ligue 1, domani alle 20:00 gioca in casa del Nimes terzultimo in Francia per proseguire il momento che ha visto i bretoni vincere 3-2 contro il Tolosa. Infine il CFR Cluj: i rumeni guidano la Liga-1 a +2 sul Viitorul Constanta e domani alle 19:30 ospiteranno l'Academica Clinceni, penultimo in classifica.