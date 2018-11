Eurorivali - Liverpool, contro l'Arsenal vittoria sfumata all'85'

© foto di Imago/Image Sport

E' stato un big match spettacolare quello andato in scena all'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool terminato sull'1-1 nel sabato pomeriggio di Premier League. Tante occasioni da gol ma dopo un primo terminato a reti bianche, i Reds hanno sbloccato la gara con la rete di Milner. Nel finale però con un gran gol Lacazette ha trovato il pareggio e con questo punto l'Arsenal sale a 23 punti e il Liverpool a quota 27. Per i Reds ora attenzione focalizzata alla Champions League, dove servirà confermarsi contro la Stella Rossa per non rischiare brutte sorprese nelle ultime due sfide contro Napoli e PSG.

Ultime cinque partite

Liverpool-Manchester City 0-0

Huddersfield-Liverpool 0-1 (Salah)

Liverpool-Stella Rossa 4-0 (Salah 2, Firmino, Mane)

Liverpool-Cardiff 4-1 (Salah, Mane 2, Shaqiri)

Arsenal-Liverpool 1-1 (Milner)

Posizione in campionato: 1°