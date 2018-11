Eurorivali - Liverpool, in Premier ok. A Parigi per dimenticare Belgrado

© foto di Imago/Image Sport

Per il Liverpool sfida molto molto importante mercoledì sera: a Parigi, contro la macchina da guerra di Tuchel (14 su 14 in campionato) la formazione di Klopp dovrà vincere per restare in corsa nel gruppo della morta che comprende anche Napoli e Stella Rossa. I Reds nel weekend hanno vinto bene grazie alle reti di Salah, Alexander-Arnold e Firmino: il secondo posto è al sicuro, a maggior ragione dopo il ko del Chelsea anche se il City rimane lontano in classifica. Ora tutte le attenzioni andranno spostate sul confronto europeo.

Ultime cinque partite

Liverpool-Cardiff 4-1 (Salah, Mane 2, Shaqiri)

Arsenal-Liverpool 1-1 (Milner)

Stella Rossa-Liverpool 2-0

Liverpool-Fulham 2-0 (Salah, Shaqiri)

Watford-Liverpool 0-3 (Salah, Alexander-Arnold, Firmino)

Posizione in campionato: 2°