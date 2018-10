Eurorivali - Liverpool, otto gol in due partite. Mané super

© foto di Imago/Image Sport

Il balbettante cammino offensivo delle ultime settimane è stato spazzato via nel giro di quattro giorni da Klopp e dai suoi ragazzi, che ne fanno otto in due gare tra Champions e Premier League. Doppietta di Salah nella sfida contro la Stella Rossa, mentre ieri la parte del leone è toccata a Mane, che ne fa tre tra Stella Rossa e Cardiff. I Reds si confermano in prima posizione in Inghilterra rispondendo ai successi di Chelsea, Manchester City e Tottenham. Dal punto di vista personale tre gare a rete per Salah, pronto a tornare a fare la differenza come l'anno scorso.

Ultime cinque partite

Napoli-Liverpool 1-0

Liverpool-Manchester City 0-0

Huddersfield-Liverpool 0-1 (Salah)

Liverpool-Stella Rossa 4-0 (Salah 2, Firmino, Mane)

Liverpool-Cardiff 4-1 (Salah, Mane 2, Shaqiri)

Posizione in campionato: 1°