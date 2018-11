Eurorivali - Manchester United, continua la risalita in UK. Ora la Juve

© foto di Image Sport

Manchester United corsaro sul campo del Bournemouth, con Mourinho che continua nella sua risalita in classifica. Vanno avanti i padroni di casa, ma a firmare la rimonta del Vitality Stadium sono state le reti di Martial (35') e Rashford (92'), che hanno ribaltato il vantaggio locale di Wilson in apertura di primo tempo (11'). Con questo risultato i Red Devils raggiungono proprio il Bournemouth a quota 20 punti in classifica, settimi. Ora una nuova sfida alla Juventus, stavolta a Torino, con l'ex Paul Pogba ovvio osservato speciale.

Ultime cinque partite

Manchester United-Newcastle 3-2 (Mata, Martial, Sanchez)

Chelsea-Manchester United 2-2 (Martial 2)

Manchester United-Juventus 0-1

Manchester United-Valencia 2-1 (Martial, Pogba)

Bournemouth-Manchester United 1-2 (Martial, Rashford)

Posizione in classifica: 7°