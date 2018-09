Eurorivali - Manchester United, crisi di risultati e di spogliatoio

© foto di Imago/Image Sport

Delle sei grandi d'Inghilterra, il Manchester United è la squadra che sta andando peggio di tutte. 10 punti conquistati in 6 partite, polemiche nate durante l'International Champions Cup e mai spente. L'ultima dopo il pari a Old Trafford contro il Wolverhampton nell'ultimo turno, con Paul Pogba che lancia una frecciata a José Mourinho: "Dobbiamo attaccare, attaccare, attaccare, invece di difendere. Ma io sono solo un giocatore, non l'allenatore". Il tecnico portoghese è sulla graticola, l'ombra di Zinedine Zidane ingombrante e la Coppa di Lega di domani contro il Derby County è già una partita da non fallire. Gli impegni contro la Juventus sono fra un mese (23 ottobre e 7 novembre). Sarebbe stato meglio per i bianconeri affrontare subito i Red Devils.

Ultime cinque partite

Manchester United-Tottenham 0-3

Burnley-Manchester United 0-2 - Lukaku (2)

Watfod-Manchester United 1-2 - Lukaku, Smalling

Young Boys-Manchester United 0-3 - Pogba (2, 1 rig.), Martial

Manchester United-Wolverhampton 1-1 - Fred

Posizione in campionato: 7°