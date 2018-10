Eurorivali - Manchester United, Mou respira. Altro gol per Martial

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro gol nelle ultime quattro partite, con in mezzo la comunque buona partita in casa della Juventus, incoronano Antonhy Martial come il grande protagonista in casa Manchester United, che con il successo sull'Everton risale in classifica e concede un po' di tregua a Mourinho. Dimenticata dunque la sconfitta casalinga contro i bianconeri di Allegri e accumulati tre punti importanti per il campionato, che vede comunque i Red Devils ben lontani dalle prime posizioni della graduatoria.

Ultime cinque partite

Manchester United-Valencia 0-0

Manchester United-Newcastle 3-2 (Mata, Martial, Sanchez)

Chelsea-Manchester United 2-2 (Martial 2)

Manchester United-Juventus 0-1

Manchester United-Valencia 2-1 (Martial, Pogba)

Posizione in classifica: 8°