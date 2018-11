Eurorivali - Manchester United, pari senza reti contro il Crystal Palace

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Soliti alti e bassi in Premier League per il Manchester United, costretto ad un pareggio senza gol ad Old Trafford da un roccioso Crystal Palace. C'è ancora tanto da registrare per Mourinho, ma intanto il distacco dei Red Devils dalle zone di peso aumenta, oltre a dover assistere al momentaneo sorpasso dell'Everton. Problematiche inglesi ora da mettere da parte, visto che alle porte c'è l'importantissima sfida allo Young Boys in Champions League.

Ultime cinque partite

Manchester United-Valencia 2-1 (Martial, Pogba)

Bournemouth-Manchester United 1-2 (Martial, Rashford)

Juventus-Manchester United 1-2 (Mata, aut. Bonucci)

Manchester City-Manchester United 3-1 (Martial)

Manchester United-Crystal Palace 0-0

Posizione in classifica: 7°