Dopo due vittorie consecutive il Marsiglia rallenta di nuovo in Ligue 1. Deludente pari casalingo contro il Reims che però non ha conseguenze sulla classifica: il pari fra Lilla e Lione lascia la zona Champions League a soli due punti. La squadra di Rudi Garcia deve concentrarsi solo sugli impegni in patria, ormai eliminata in Europa League con due turni d'anticipo.

Ultime cinque partite:



Lazio-OM 2-1 (Thauvin)

OM-Dijon 2-0 (Ocampos, Rami)

Amiens-OM 1-3 (Thauvin 3)

Eintracht Francoforte-OM 4-0

OM-Reims 0-0



Posizione in campionato: 5°