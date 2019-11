© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la trasferta austriaca, il Napoli ospiterà in settimana il Red Bull Salisburgo. La squadra di Jesse Marsch, dopo la rotonda vittoria per 5-0 sul campo dei dilettanti dell'Ebreichsdorf in OFB Cup, andrà sul campo del Mattersburg. I bibitari guidano la Tipico Bundesliga con 3 punti di vantaggio sul LASK Linz dopo 12 gare e, soprattutto, sono a zero sconfitte e con già ben 50 gol fatti e 12 subiti (ma il Linz è la miglior difesa con 8). Il Liverpool capolista in Premier League, dopo la gara vinta in Carabao Cup e il conseguente caos sul calendario, cercherà di mantenere i sei punti di vantaggio sul Manchester City ospitando l'Aston Villa. Infine il Genk: solo settimo in Jupiler League, a meno dieci dal Club Brugge capolista dopo solo dodici gare giocate, domani alle 18:00 giocherà in casa dell'Eupen quartultimo in classifica.