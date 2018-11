Eurorivali - Olympiacos, successo faticoso ma importante a Salonicco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Successo sofferto per l'Olympiacos, che in casa dell'Aris passa solo di misura, ma riesce comunque a portare a casa punti importanti che la risollevano in classifica dopo un inizio poco confortante. Ora la sfida interna al Dudelange, da non fallire assolutamente per continuare a sperare in uno sgambetto a Milan e Betis Siviglia, che rimangono le due favorite assolute per il passaggio del turno in Europa League.

Ultime cinque partite

OFI Creta-Olympiacos 1-0

Dudelange-Olympiacos 0-2 (Torosidis, Nahuel)

Olympiacos-Smyrnis 1-0 (Manos)

Panachaiki-Olympiacos 0-2 (Torosidis, aut. Jordanov)

Aris-Olympiacos 0-1 (Hassan)

Posizione in campionato: 3°