Eurorivali - Olympique Marsiglia, Garcia può sorridere grazie a Thauvin

© foto di Federico Gaetano

La tripletta di Thauvin consente all'Olympique Marsiglia di battere l'Amiens e ottenere tre punti importanti per il campionato, visto che l'avventura in Europa è già andata in archivio col ko contro la Lazio. La prossima sfida contro l'Eintracht servirà solo per far giocare qualche giovane. La classifica per ora dice quinto posto, anche se il titolo non è mai stato messo in palio di fatto.

Ultime cinque partite:

OM-PSG 0-2

Montpellier-OM 3-0

Lazio-OM (Thauvin)

OM-Dijon 2-0 (Ocampos, Rami)

Amiens-Olympique Marsiglia 1-3 (Thauvin 3)

Posizione in campionato: 5°