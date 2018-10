Eurorivali - Olympique Marsiglia, per Garcia una settimana durissima

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La doppia sconfitta ottenuta raccolta in settimana rende durissima la settimana di Rudi Garcia, a dispetto del rinnovo di contratto firmato proprio all'indomani del ko interno contro la Lazio, che rende molto difficile la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Per l'Olympique Marsiglia arriva infatti un secondo pesante e netto ko, in campionato, ancora in casa, stavolta al cospetto del PSG. Troppo forte la formazione di Tuchel, che vola via in vetta alla classifica e per tutte le rivali non restano che le briciole.

Ultime cinque partite:

Apollon-OM 2-2 (Payet, Luiz Gustavo)

OM-Caen 2-0 (Mitroglou, Thauvin)

Nizza-OM 0-1 (Sanson)

OM-Lazio 1-3 (Payet)

OM-PSG 0-2

Posizione in campionato: 4°