© foto di Federico Gaetano

Riprende la corsa verso il titolo il Viktoria Plzen, che dopo due pareggi consecutivi torna a vincere e resta a un solo punto di distanza dallo Slavia Praga capolista. Il successo a Mosca contro il CSKA ha rivitalizzato i campioni di Repubblica Ceca, che in questo momento sarebbero qualifcati in Europa League in virtù del vantaggio negli scontr diretti contro i russi.

Ultime cinque partite

Viktoria Plzen-Real Madrid 0-5

Viktoria Plzen-Pribram 1-1 (Petrzela)

Slovan Liberec-Viktoria Plzen 1-1 (Kovarik)

CSKA-Viktoria Plzen 1-2 (Prochazka, Hejda)

Viktoria Plzen-Sigma Olomouc 2-0 (Chory, Sladky aut.)

Posizione in classifica: 2°