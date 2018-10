Eurorivali - Plzen, torna il successo e il primo posto in classifica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Viktoria Plzen torna in vetta alla classifica del massimo campionato ceco grazie al successo del weekend sullo Slovacko, che consente agli uomini di Vrba di dimenticare il ko, onorevole peraltro, di Madrid e riguadagnare il primo posto in classifica, perso nello scorso turno col pari in casa dei Bohemians. Stasera però è attesa la risposta dello Slavia Praga, che gioca nel posticipo contro il Dukla.

Ultime cinque partite

Plzen-Teplice 1-0 (Cermak)

Vyskov-Plzen 1-5 (Chory 4, Reznicek)

Bohemians-Plzen 2-2 (Schumacher aut., Prochazka)

Real Madrid-Plzen 2-1 (Hrosovsky)

Plzen-Slovacko 2-1 (Havel, Prochazka)

Posizione in classifica: 1°