Eurorivali - PSG, in Francia solo vittorie. +11 sul secondo posto

In Ligue 1 il PSG sa solo vincere: i francesi dopo il pareggio conquistato in Champions League contro il Napoli si riscattano in patria, portando in doppia cifra il proprio vantaggio sulla seconda in classifica. I rossoblu della capitale hanno saputo soffrire contro un ottimo Lille al “Parco dei Principi” ma poi, al 26’ del secondo tempo, hanno trovato il gol con Mbappé. Nel finale i padroni di casa hanno allungato con Neymar prima del 2-1 definitivo dei biancorossi con Pepe dal dischetto. Un campionato che ha davvero poco da dire quello francese a questo punto, col PSG che ora può concentrarsi sulla corsa alla Champions: alle porte c'è un difficilissimo confronto col Napoli.

Ultime cinque partite

Nizza-PSG 0-3 (Neymar, Nkunku, Neymar)

PSG-Stella Rossa 6-1 (Neymar 3, Cavani, Di Maria, Mbappé)

PSG-Lione 5-0 (Neymar rig., Mbappé 4)

PSG-Amiens 5-0 (Marquinhos, Rabiot, Draxler, Mbappé, Diaby)

PSG-Lille 2-1 (Mbappè, Neymar)

Posizione in campionato: 1°