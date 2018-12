© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche il PSG rallenta. La squadra di Thomas Tuchel dopo 14 vittorie in altrettante partite, frena in Ligue 1: 2-2 a Bordeaux con rete decisiva dell'ex atalantino Cornelius. Risultato che non cambia la sostanza nel campionato, con i parigini avanti di 14 punti sul Montpellier secondo e nelle condizioni migliori per concentrarsi sulla Champions League. Intanto, prima della sfida decisiva contro lo Stella Rossa, ci saranno da affrontare Strasburgo e Montpellier.

Ultime cinque partite

Napoli-PSG 1-1 (Bernat)

Monaco-PSG 0-4 (Cavani 3, Neymar)

PSG-Tolosa 1-0 (Cavani)

PSG-Liverpool 2-1 (Bernat, Neymar)

Bordeaux-PSG 2-2 (Neymar, Mbappé)

Posizione in campionato: 1°