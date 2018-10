Eurorivali - PSG, tutto facile in Francia. Deux buts anche all'OL

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il PSG continua l'impressionante cammino interno, intendendo le sfide che gioca in Francia: sono 11 vittorie in 11 partite con il successo in casa dell'Olympique Marsiglia, in un campionato che a ottobre è già virtualmente finito. Se i parigini si prendono anche la sfida con la squadra potenzialmente più pericolosa per la corsa al titolo, in trasferta peraltro, ecco che continuare a sperare in una nuova sorpresa come il Monaco di Jardim, appare più una chimera che altro. In gol ancora Mbappè, poi Draxler per il bis finale.

Ultime cinque partite

PSG-Stella Rossa 6-1 (Neymar 3, Cavani, Di Maria, Mbappé)

PSG-Lione 5-0 (Neymar rig., Mbappé 4)

PSG-Amiens 5-0 (Marquinhos, Rabiot, Draxler, Mbappé, Diaby)

PSG-Napoli 2-2 (Di Maria, aut. Rui)

Olympique Marsiglia-PSG 0-2 (Mbappè, Draxler)

Posizione in campionato: 1°