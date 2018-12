Settimana complicata per il PSV che oltre alla prevedibile sconfitta in Champions League contro il Barcellona rimedia il primo ko anche in Eredivisie: arriva contro i rivali del Feyenoord e si ferma così una striscia di 13 vittorie consecutive. Torneo ora riaperto, con l'Ajax distante solamente due punti. Prima della sfida contro l'Inter, la squadra di Mark van Bommel se la vedrà ad Eindhoven contro il modesto Excelsior.

Ultime cinque partite

Tottenham-PSV Eindhoven 2-1 (Luuk de Jong)

De Graafschap-PSV 1-4 (Luuk de Jong (2), Bergwijin, Malen)

PSV-Heerenveen 3-0 (Lozano (2), Luuk de Jong)

PSV-Barcellona 1-2 (De Jong)

Feyenoord-PSV 2-1 (Bergwijn)

Posizione in campionato: 1°