Eurorivali - PSV Eindhoven, la regina d'Olanda e il derby di van Bommel

Battuto in rimonta il Tottenham, l'Inter si prepara ad affrontare la regina d'Olanda mercoledì sera al Philips Stadion. Già campione in carica di Eredivisie, il PSV Eindhoven ha iniziato infatti nel migliore dei modi anche questo campionato, primo in classifica a punteggio pieno dopo sette giornate.

La quiete, dopo la tempesta - Sette vittorie in sette gare di campionato, miglior attacco con ventisei gol all'attivo e miglior difesa con sole tre reti subite, oltre a un vantaggio di 5 punti in classifica sulle inseguitrici Ajax, Feyenoord ed Heracles. Il pesante ko di Barcellona (0-4) avrebbe potuto compromettere tutto, soprattutto in termini di fiducia, ma la squadra di mister van Bommel ha risposto alla grande con tre vittorie contro Ajax (3-0), Excelsior Maassluis (4-0) in Coppa e NAC Breda (2-0).

Il capocannoniere - Tutti pazzi per Hirving Lozano. Il talento messicano, che ha fatto innamorare mezzo mondo durante il Mondiale in Russia, non ha mai smesso di segnare: già sette centri in quest'avvio di stagione. Lui il capocannoniere, nonostante sia solo un esterno d'attacco. Hanno fatto quasi altrettanto bene il trequartista uruguaiano Gastón Pereiro (sei reti) e la punta centrale Luuk de Jong (cinque), così come l'altro giovane esterno Steven Bergwijn (cinque).

Il leader - Capitan de Jong guida l'attacco e non solo. Sul versante opposto la qualità e la personalità di Jeroen Zoet, portiere classe '97 già nel giro della Nazionale olandese. Ma il vero leader di questa squadra è mister van Bommel: l'ex Milan è più che mai carico e determinato in vista del suo derby personale con l'Inter.