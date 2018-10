Eurorivali - PSV Eindhoven, soffre ma vince in casa del Groningen

Successo sofferto ma pesante nel weekend appena trascorso del PSV Eindhoven, che in casa del Groningen va sotto ma tiene alta la compattezza e realizza pareggio e sorpasso nella ripresa, mantenendo cinque punti di vantaggio sull'Ajax. Grande protagonista della sfida il classe 1996 Denzel Dumfries, autore dell'assist per Malen, già pericoloso nella sfida contro l'Inter di Champions League, e poi del gol che decide la sfida in favore della capolista.

Ultime cinque partite

PSV-Inter 1-2 (Rosario)

PSV-Venlo 4-0 (Lozano, Luuk de Jong, Gutierrez, Lozano rig.)

PSV-Emmen 6-0 (Lozano 2, Luuk de Jong 2, Pereiro, Gutierrez)

PSV-Tottenham 2-2 (De Jong, Lozano)

Groningen-PSV 1-2 (Malen, Dumfries)

Posizione in campionato: 1°