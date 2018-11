Eurorivali - PSV Eindhoven, successo di misura contro il Vitesse

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Successo sofferto ma meritato per il PSV Eindhoven, che batte il Vitesse e continua la propria corsa in vetta alla classifica. I gialloneri rimangono in dieci dopo un quarto d'ora ma i padroni di casa non sono brillanti come al solito in fase di conclusione, tanto che il gol arriva solo al 70', per merito di Luuk de Jong, che diventa anche il capocannoniere della lega con nove reti complessive.

Ultime cinque partite

PSV-Venlo 4-0 (Lozano, Luuk de Jong, Gutierrez, Lozano rig.)

PSV-Emmen 6-0 (Lozano 2, Luuk de Jong 2, Pereiro, Gutierrez)

PSV-Tottenham 2-2 (De Jong, Lozano)

Groningen-PSV 1-2 (Malen, Dumfries)

PSV-Vitesse 1-0 (de Jong)

Posizione in campionato: 1°