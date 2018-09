Eurorivali - PSV inarrestabile, travolgente anche nel De Topper

Il PSV Eindhoven ha messo le cose in chiaro nel weekend, travolgendo l'Ajax nel De Topper. Al Phillips Stadion finisce 3-0 con la squadra di Mark van Bommel che ha chiuso la pratica in 35 minuti grazie anche a un avversario (specie il portiere Onana) non in serata di grazia. Sei vittorie in altrettante partite in Eredivisie e vantaggio sulle avversarie che è già di cinque lunghezze. E un dato impressionante: 24 gol segnati (media di 4 gol a partita) e appena 3 subiti. Meno che nella sola partita contro il Barcellona (0-4). La Champions è altra cosa, e questo incoraggia l'Inter.

Ultime cinque partite

PSV-BATE 3-0 - Bergwijn, De Jong, Lozano

PSV-Willem II 6-1 - Hendrix, Bergwijn (2), Pereiro rig., Viergever (2)

Den Haag-PSV 0-7 - Lozano (2), De Jong, Pereiro (2 rig.), Gutierrez, Bergwijn

Barcellona-PSV 4-0

PSV-Ajax 3-0 - Pereiro, De Jong, Lozano

Posizione in campionato: 1°