Eurorivali - Real Madrid, la cura Solari funziona. Ora l'esame Champions

Buona la seconda per il Real Madrid di Solari. Dopo la vittoria in Copa del Rey contro il modesto Melilla (4-0), i blancos questo pomeriggio sono riusciti infatti a battere il Real Valladolid tra le mura del Bernabéu. 2-0 il risultato dell'incontro, valido per l'undicesima giornata di Liga e deciso dall'autogol di Kiko all'83' e dal rigore di Ramos all'88'. In campo, dal 73' al posto di Asensio, il tanto atteso Vinicius Junior, che ha messo lo zampino sul gol dell'1-0. Con questo risultato il Real Madrid torna finalmente a vincere in campionato dopo oltre un mese (l'ultimo successo era arrivato il 22 settembre contro l'Espanyol) e si porta a quota 17 punti in classifica, sesto. Ora la sfida al Plzen in Champions, per chiudere ogni discorso qualificazione.

Ultime cinque partite

Alavés-Real Madrid 1-0

Real Madrid-Levante 1-2 (Marcelo)

Real Madrid-Plzen 2-1 (Benzema, Marcelo)

Barcellona-Real Madrid 5-1 (Marcelo)

Real Madrid-Valladolid 2-0 (aut. Kiko, rig. Ramos)

Posizione in classifica: 6°