Eurorivali - Real Madrid, segna solo Marcelo. Lopetegui ai saluti

Game over per Julien Lopetegui, pronto al secondo esonero nel giro di pochi mesi dopo la figura non eccezionale fatta con la Spagna. Il suo cammino con il Real Madrid è al termine, a maggior ragione dopo la figuraccia in cada del Barça nel Clasico. Una particolarità: nelle ultime tre partite, due perse e una vinta, ha segnato tre volte Marcelo, che di mestiere sarebbe difensore. Il cambio in panchina non è certo una buona notizia in vista delle prossime gare di Champions League, con la Roma che dovrà ospitare i madrileni nell'ultima gara casalinga della fase a gironi, il 27 novembre prossimo.

Ultime cinque partite

CSKA Mosca-Real Madrid 1-0

Alavés-Real Madrid 1-0

Real Madrid-Levante 1-2 (Marcelo)

Real Madrid-Plzen 2-1 (Benzema, Marcelo)

Barcellona-Real Madrid 5-1 (Marcelo)

Posizione in classifica: 9°