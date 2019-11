© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma andrà in casa del Borussia Monchengladbach giovedì prossimo: intanto la capolista della Bundesliga andrà a Leverkusen per giocare contro il Bayer e mantenere la vetta del campionato tedesco. Gara in programma domani alle 15:30, un'ora e mezza più tardi il Wolfsberger giocherà a Graz contro lo Sturm. La formazione eurorivale della Roma è terza in campionato a -8 dal Red Bull Salisburgo, lo Sturm Graz è quinto a -12. Infine l'Istanbul Basaksehir: Robinho e compagni giocheranno domani sul campo dell'Alanyaspor capolista a sorpresa mentre il club della capitale è sesto a -3.