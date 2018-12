Eurorivali Roma: il minimo basta al Real. Plzen secondo in campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questi i risultati delle eurorivali della Roma nell'ultimo turno dei rispettivi campionati.

Viktoria Plzen Vittoria per 2-0 sul campo dello Zlin per i cechi che sfideranno la Roma tra due giorni. In rete Chory e Kovarik, il Plzen è secondo in 1. Liga a -4 dallo Slavia Praga.

Real Madrid Seconda vittoria di fila in Liga per la formazione di Santiago Solari, basta il gol di Bale all'8' per aver ragione del modesto Huesca. Adesso il Madrid è quarto in solitaria, davanti all'Alaves superato, e a -5 dal Barcellona capolista.

CSKA Mosca 2-1 in casa contro lo Yenisey con le reti di Schennikov e di Vlasic, a nulla serve la rete ospite di Komolov. Il CSKA resta secondo e recupera terreno sullo Zenit che ha perso la terza nelle ultime quattro gare di campionato.