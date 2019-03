Eurorivali - Salisburgo, alti e bassi. Fuori casa è crisi

Decisamente indebolito rispetto all'anno scorso, il Salisburgo si presenta comunque agli ottavi di Europa League con l'intenzione di passare il turno. In queste settimane è Munas Dabbur l'uomo copertina, anche perché con il Wolfsberger AC - nella facile vittoria per 3-0 - non ha trovato spazio il giapponese Minamino. Fuori casa il Salisburgo soffre sia con il Club Brugge, in Europa League, sia con il Rapid Vienna: in entrambe le occasioni arrivano sconfitte, ma con i belgi basta il 4-0 del ritorno per lanciare un segnale. Alti e bassi per una squadra che, fino a San Valentino, era in pausa della Bundesliga austriaca.

Questa la formazione scesa in campo sabato - Stankovic; Todorovic, Onguené, Valicl, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Schlaer; Wolf; Dabbur, Prevljak.

Gli ultimi cinque risultati del Salisburgo

14 febbraio, Europa League - Club Brugge-Salisburgo 2-1

17 febbraio, OFB-CUP - Winer Neutstadt-Salisburgo 1-2

21 febbraio, Europa League - Salisburgo-Club Brugge 4-0

24 febbraio, Bundesliga - Rapid Vienna-Salisburgo 2-0

3 marzo, Bundesliga - Salisburgo-Wolfsberger AC 3-0