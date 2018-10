Eurorivali - Schiacciasassi Liverpool: Sarri l'unico a fermarlo quest'anno

© foto di Imago/Image Sport

Primo a punteggio pieno insieme al Manchester City di Guardiola, il Liverpool di Klopp quest'anno vuole andare addirittura oltre i sorprendenti risultati della scorsa stagione. In Premier, ma anche in Champions, con la coppa ancora una volta nel mirino. Dopo la vittoria col PSG nel primo turno della fase a gironi, i Reds mercoledì sera se la dovranno però vedere con un Napoli ferito nell'orgoglio dal ko di Torino. Per una sfida che si preannuncia spettacolare.

Sarri unica bestia nera - Dieci vittorie, un pareggio e una sconfitta. La stagione del Liverpool è ripartita a suon di successi. Secondo miglior attacco del campionato insieme al Chelsea (quindici gol all'attivo) e miglior difesa insieme all'altra capolista Manchester City (appena tre reti subite). Una curiosità: l'unica squadra capace di fermare i Reds finora è stata il Chelsea di Maurizio Sarri, vittorioso in Coppa di Lega (2-1) e riacciuffato da Sturridge solamente nel finale dell'ultimo turno di campionato (1-1). Due stop a pochi giorni dal big match col Napoli: semplice casualità?

Il capocannoniere - Dalla trequarti in su segnano tutti, il gioco offensivo di mister Klopp non delude mai in termini di reti. Il bomber finora è proprio Daniel Sturridge con quattro centri, al pari dell'esterno d'attacco Sadio Mané. Tre realizzazioni invece per Momo Salah e Roberto Firmino, che completano un tridente che l'anno scorso ha fatto faville.

Il leader - Capitan Henderson, ma anche James Milner. I due tuttocampo del Liverpool portano quantità e qualità, dando l'esempio ai compagni. Sistemate, apparentemente, anche le lacune difensive con l'acquisto dalla Roma di Alisson e la crescita esponenziale di van Dijk.