Eurorivali - Siviglia, momento nero nella Liga: 1 punti in 3 gare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Momento delicato nella Liga per il Siviglia, squadra che giovedì scorso s'è imposta 1-0 all'Olimpico contro la Lazio e che tra due giorni si ritroverà di fronte i biancocelesti al Ramón Sánchez-Pizjuán per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Un punto nelle ultime tre partite, la squadra andalusa ha confermato le sue difficoltà in trasferta e ha collezionato il quarto ko consecutivo esterno in campionato. Questa volta, a battere i ragazzi di Pablo Machin è stato il Villarreal che s'è imposto con un secco 3-0 grazie alle reti di Alvaro, Ekambi e Alfonso.

Nonostante questa sconfitta il Siviglia conserva il quarto posto in classifica, ma adesso sia il Getafe che l'Alaves sono staccate di un solo punto.

La formazione del Siviglia scesa in campo contro il Villarreal - Vaclik; Gomez, Kjaer, Wober; Amadou; Navas, Mesa, Vazquez, Promes; El Haddadi, André Silva.

Gli ultimi cinque risultati del Siviglia

30 gennaio, Coppa del Re - Barcellona-Siviglia 6-1

2 febbraio, Liga - Celta Vigo-Siviglia 1-0

10 febbraio, Liga - Siviglia-Eibar 2-2

14 febbraio, Europa League - Lazio-Siviglia 0-1

17 febbraio, Liga - Villarreal-Siviglia 3-0