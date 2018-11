Eurorivali - Stella Rossa, altro successo in patria. Ora il Liverpool

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il campionato senza rivali della Stella Rossa in Serbia: nel weekend il prossimo avversario del Liverpool, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, sono andati a vincere per 2-0 in casa del Proleter. Classifica che non cambia, con nove punti di vantaggio sulle inseguitrici in una lega che si può definire "dominata".

Ultime cinque partite

PSG-Stella Rossa 6-1 (Marin)

Zemun-Stella Rossa 1-2 (Joveljic, Marin)

Dinamo Vranje-Stella Rossa 0-2 (Stojilkkovic, Joveljic)

Stella Rossa-Rad 3-1 (Boakye 2, Gobeljic)

Proleter-Stella Rossa 0-2 (aut. Andrejevic, El Fardou Ben)

Posizione in campionato: 1°