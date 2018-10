Eurorivali - Stella Rossa, il vantaggio in Serbia raggiunge la doppia cifra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dodicesimo successo per la Stella Rossa che dimentica il ko di Champions League contro il Liverpool in Champions League e ottiene un successo importante per proseguire il dominio in patria. Per i serbi in gol Pavkov e Jovancic, i mattatori di una vittoria che porta la formazione di Belgrado a quota 11: non sono i punti in classifica, ma quelli di vantaggio accumulati dopo 13 partite di campionato.

Ultime cinque partite

Zemun-Stella Rossa 1-2 (Joveljic, Marin)

Dinamo Vranje-Stella Rossa 0-2 (Stojilkkovic, Joveljic)

Stella Rossa-Rad 3-1 (Boakye 2, Gobeljic)

Liverpool-Stella Rossa 4-0

Macva-Stella Rossa 0-2 (Pavkov, Jovancic)

Posizione in campionato: 1°