Eurorivali - Stella Rossa, stop in patria ma la classifica continua a sorridere

La Stella Rossa interrompe la serie di vittorie consecutive tra Superliga serba e Champions League con il pari per 2-2 contro il Radnicki di sabato scorso: non bastano le reti di Krsticic ed El Fardou Ben per ottenere il successo e aumentare ancora il vantaggio in classifica, comunque già ampiamente rassicurante. Per i serbi ora la sfida al Napoli in Champions League, passaggio fondamentale per entrambe in chiave europea, coi serbi che sono ampiamente in corsa dopo il successo contro il Liverpool.

Ultime cinque partite

Proleter-Stella Rossa 0-2 (aut. Andrejevic, El Fardou Ben)

Stella Rossa-Liverpool 2-0 (Pavkov 2)

Dinamo Vranje-Stella Rossa 0-3 (Stojilkovic, Babic, Simic)

Stella Rossa-Backa Topola 4-1 (Simic, Stojilkovic, Jovelijic)

Radnicki-Stella Rossa 2-2 (Krsticic, El Fardou Ben)

Posizione in campionato: 1°