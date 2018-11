Eurorivali - Tottenham, Chelsea schiantato in UK. Adesso testa all'Inter

Successo pesante per il Tottenham, che vince il big match di Premier League e vola al terzo posto in classifica. La squadra di Pochettino è passata in vantaggio dopo otto minuti dall'inizio della gara con Dele Alli e al 16' ha raddoppiato con Harry Kane. Nella ripresa è arrivato anche il tris degli Spurs con Son al 55' mentre solo nel finale il Chelsea ha accorciato le distanze con Giroud all'85'. Con questo successo il Tottenham sale a 30 punti e scavalca proprio i Blues che restano a quota 28. Il modo migliore per arrivare alla sfida decisiva contro l'Inter di mercoledì.

Ultime cinque partite

West Ham-Tottenham 1-3 (Son 2, Llorente)

Wolverhampton-Tottenham 2-3 (Lamela, Lucas, Kane)

Tottenham-PSV Eindhoven (Kane (2))

Crystal Palace-Tottenham 0-1 (Foyth)

Tottenham-Chelsea 3-1 (Alli, Kane, Son)

Posizione in campionato: 3°