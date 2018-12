Dalla grande prestazione contro il Chelsea al ko contro l'Arsenal. In mezzo il successo fondamentale contro l'Inter in Champions. Il Tottenham ha vissuto una nove giorni intensissima. Gli Spurs sono stati agganciati proprio dai Gunners per l'ultimo posto disponibile in Champions, crollando nell'ultimo quarto d'ora. Prima dello scontro decisivo contro il Barcellona, dove una vittoria porterà la squadra di Pochettino agli ottavi di finale, il Tottenham avrà altri due ostacoli in Premier League: mercoledì in casa contro il Southampton e sabato a Leicester.

Ultime cinque partite

Tottenham-PSV Eindhoven (Kane 2)

Crystal Palace-Tottenham 0-1 (Foyth)

Tottenham-Chelsea 3-1 (Alli, Kane, Son)

Tottenham-Inter 1-0 (Eriksen)

Arsenal-Tottenham 4-2 (Dier, Kane rig.)

Posizione in campionato: 5°