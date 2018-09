Eurorivali - Tottenham, su la testa dopo tre ko consecutivi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham rialza la testa dopo tre sconfitte consecutive. Contro il Brighton sono arrivati tre punti, anche se troppo sofferti nonostante il 72% di possesso palla. Harry Kane si è dovuto sbloccare su calcio di rigore, la difesa continua a subire reti nei minuti finali. Tra le note positive per gli Spurs da segnalare il ritorno in campo di Dele Alli. Per lui 12 minuti di partita a Brighton dopo aver saltato le partite contro Liverpool e Inter. Mercoledì sfida contro il Watford in Coppa di Lega, sabato invece una sfida sulla carta agevole contro l'Huddersfield, prima della partita già decisiva del 3 ottobre contro il Barcellona.

Ultime cinque partite

Manchester United-Tottenham 0-3 - Kane, Lucas Moura (2)

Watford-Tottenham 2-1 - Doucouré aut.

Tottenham-Liverpool 1-2 - Lamela

Inter-Tottenham 2-1 - Eriksen

Brighton-Tottenham 1-2 - Kane rig., Lamela

Posizione in campionato: 5°