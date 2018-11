Eurorivali - Valencia, 0-1 casalingo e 15° posto. E' crisi per Marcelino

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Momento difficilissimo per il Valencia, in Spagna particolarmente: dopo cinque pareggi consecutivi, è arrivata addirittura una sconfitta per la squadra di Marcelino, che ha perso 1-0 contro il Girona. A decidere la sfida ci ha pensato Pons che al 48' ha firmato il gol dei tre punti per gli ospiti che si confermano una squadra ostica e conquistano una vittoria importante che li porta 16 punti in classifica. Ennesima gara senza vittoria per il Valencia che resta a quota 11, lontanissima dalle posizioni che contano: non certo il miglior percorso in vista della sfida allo Young Boys, nel turno di Champions League.

Ultime cinque partite

Real Sociedad-Valencia 0-1 (Gameiro)

Manchester United-Valencia 0-0

Young Boys-Valencia 1-1 (Batshuayi)

Athletic Bilbao-Valencia 0-0

Valencia-Girona 0-1

Posizione in campionato: 15°