Eurorivali - Valencia, attacco inconsistente. E si fa male Santi Mina

Stagione iniziata malissimo per il Valencia, che pur potenziando l'attacco con pezzi da novanta come Gameiro e Batshuayi ha dimostrato seri problemi di finalizzazione. Contro il Villarreal la squadra è andata in bianco per la terza partita consecutiva. Ma le cattive notizie non sono finite qui: in cinque giornate gli uomini di Marcelino Toral non sono mai riusciti a vincere (4 pareggi e una sconfitta), peraltro deludendo anche in partite sentite dai tifosi come i derby contro il Levante e, per l'appunto, quello contro il Villarreal. In quattro giorni, prima della sfida già decisiva contro il Manchester United di Champions League ci saranno incontri delicati come quelli contro il Celta Vigo al "Mestalla" e la Real Sociedad in trasferta. Tutto questo senza Santi Mina, che ha lasciato l'ultima partita per problemi al ginocchio e Parejo, espulso.

Ultime cinque partite

Espanyol-Valencia 2-0

Levante-Valencia 2-2 - Cheryshev, Parejo rig.

Valencia-Betis 0-0

Valencia-Juventus 0-2

Villarreal-Valencia 0-0

Posizione in campionato: 15°