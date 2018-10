Eurorivali - Valencia, continua la pareggite. 14° posto, così non va

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Continua il periodo difficile per il Valencia, che dopo il deludente pari contro lo Young Boys raccoglie solo un punto anche nella gara in trasferta a Bilbao, evidenziando i soliti problemi offensivi. E la classifica non sorride di certo, né in Champions League né in campionato, dove i Taronges scendono ancora, fermandosi al 14° posto assoluto. Incredibile evidenziare come in undici delle tredici partite giocate in stagione dalla formazione di Marcelino il risultato sia stato quello di pareggio.

Ultime cinque partite

Valencia-Celta 1-1 (Batshuayi)

Real Sociedad-Valencia 0-1 (Gameiro)

Manchester United-Valencia 0-0

Young Boys-Valencia 1-1 (Batshuayi)

Athletic Bilbao-Valencia 0-0

Posizione in campionato: 14°