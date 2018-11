Eurorivali - Viktoria Plzen, crisi nera anche in patria. Addio primato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Crisi nerissima per il Viktoria Plzen, che con i due pareggi di fila ottenuti in patria ha perso anche il primo posto: il 5-0 patito in casa contro il Real Madrid sembra aver tolto tante certezze alla formazione ceca, incapace di andare oltre l'1-1 nelle sfide contro Pribram e Slovan Liberec nelle ultime due settimane. La sfida contro il CSKA ha comunque poco valore in termini di futuro europeo.

Ultime cinque partite

Plzen-Slovacko 2-1 (Havel, Prochazka)

Ostrava-Plzen 0-1 (Kopic)

Viktoria Plzen-Real Madrid 0-5

Viktoria Plzen-Pribram 1-1 (Petrzela)

Slovan Liberec-Viktoria Plzen 1-1 (Kovarik)

Posizione in classifica: 2°