Eurorivali - Viktoria Plzen, entusiasmo a mille ma limiti evidenti

Non solo la Juventus, domani anche la Roma scenderà in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Avversario di turno, dopo la batosta di Madrid col Real (0-3), il Viktoria Plzen, campione in carica e primo in classifica nella 1. liga ceca con 24 punti insieme allo Slavia Praga.

La vittoria più importante - La squadra di mister Pavel Vrba viene dal grande successo contro lo Sparta Praga (1-0) di venerdì sera. Tre punti che le hanno permesso di raggiungere lo Slavia al comando della classifica, riportando entusiasmo a tutto l'ambiente dopo il pesante ko con lo Jablonec (0-3). Otto successi e due sconfitte, nel complesso, in dieci giornate di campionato. La differenza reti mostra però qualche limite: sesto miglior attacco con quindici reti e terza migliore difesa con nove gol subiti. Un unico pari, in quest'avvio di stagione, nella prima giornata di Champions contro il CSKA Mosca (2-2).

Il capocannoniere - Nove sigilli stagionali in undici presenze per Michael Krmencik. La punta classe '93 è senza alcun dubbio il terminale offensivo più pericoloso del Viktoria Plzen, che lo ha blindato in estate nonostante l'interesse di Sampdoria e Bordeaux. Anche in Champions, d'altronde, l'esordio è stato da incorniciare: con la doppietta rifilata al CSKA, Krmencik è stato inserito infatti nella Top 11 del primo turno, in coppia con Leo Messi. Occhio però pure all'esperienza del suo sostituto Jakub Reznicek, già andato a segno due volte in questo campionato.

Il leader - A 34 anni suonati, capitan Roman Hubnik è il punto di riferimento della rosa dentro e fuori dal campo. Una buona notizia, la sua assenza domani sera all'Olimpico, per la Roma. Il difensore centrale ha infatti rimediato una brutta commozione cerebrale nell'ultima partita di 1. liga e dovrebbe quindi restare fuori dall'undici titolare.