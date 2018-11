Eurorivali - Viktoria Plzen, successo di misura a Ostava in attesa del Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Viktoria Plzen continua a guidare il massimo campionato ceco grazie al successo di misura colto a Ostrava, grazie al gol di Kopic a cavallo tra i due tempi: non è una partita facile quella della squadra di Vrba, che nella ripresa rischia grosso ma è fortunata sul rigore sbagliato dai padroni di casa. Un successo fondamentale per la classifica interna, che continua a guidare in compagnia dello Slavia Praga: adesso la complicatissima sfida al Real Madrid.

Ultime cinque partite

Vyskov-Plzen 1-5 (Chory 4, Reznicek)

Bohemians-Plzen 2-2 (Schumacher aut., Prochazka)

Real Madrid-Plzen 2-1 (Hrosovsky)

Plzen-Slovacko 2-1 (Havel, Prochazka)

Ostrava-Plzen 0-1 (Kopic)

Posizione in classifica: 1°