Eurorivali - Young Boys, altro tris in patria. Osso duro per il Valencia

© foto di aniele Buffa/Image Sport

Altro successo larghissimo per lo Young Boys, che in casa del Grassophers vince per 3-0 col solito Hoarau protagonista. Primo in classifica senza antagoniste, la formazione giallonera ha undici punti di vantaggio sulla prima inseguitrice e in attesa della sfida al Valencia ha dimostrato di avere le carte in regola per mettere ancora in crisi i più quotati Taronges.

Ultime cinque partite

Zurigo-Young Boys 3-3 (Hoarau 2, Ngamaleu)

Young Boys Valencia 1-1 (Hoarau)

Young Boys-Sion 3-2 (Assale, Sanogo, Hoarau)

Nyonnais-Young Boys 0-1 (Sulejmani)

Grassophers-Young Boys 0-3 (Hoarau, Fassnacht, Aebischer)

Posizione in campionato: 1°